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Игроки команды "Башкирские пираты" стали участниками массовой драки на льду

23 октября 2018, 14:59
Хоккеисты с ограниченными физическими возможностями бились, как в классическом хоккее.

Видео драки снял игрок третьей команды, и сейчас оно стремительно распрастраняется в Whatsapp.

В одном из матчей чемпионата России по следж-хоккею хоккеисты команды "Башкирские Пираты" подрались с коллегами из Оренбурга, представлявшими коллектив под названием "Ястребы".

Видео потасовки, которая состоялась в формате три на три, судя по всему, снял также следж-хоккеист, но только другой, третьей команды.

За кадром, под дружный смех, отчетливо слышны комментарии автора ролика:

- Давай, бей его! По голове!

А в конце драки он задает товарищу вопрос:

- Ну, что ты думаешь по этому поводу? Хабиба уработали бы?

В гуще событий оказался один из руководителей команды "Башкирские пираты" Алексей Канатников. На видео он без шлема. Интересно, что он является не только игроком, но и менеджером башкирской команды.

По результатам драки судьи выписали участникам двухминутные штрафы. А сам матч завершился победой ястребов со счетом 4:0.

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