В Башкирии малоимущую мать с ребенком пытались оставить без питания

Posted 22 октября 2018, 06:07
Published 22 октября 2018, 06:07
Modified 17 октября 2022, 19:44
Updated 17 октября 2022, 19:44
Ребенок находился на полном искусственном вскармливании, а его малоимущая мать имела право на бесплатное получение детского питания, однако в мае и июне текущего года ребенка на обеспечивали молочной смесью, а в апреле и июне ему вовсе не выписали рецепты на бесплатное получение лекарственных препаратов по назначению врача.
В адрес главврача районной больницы внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. После его рассмотрения маме предоставили недостающее детское питание в количестве восьми упаковок и организовали надлежащее обеспечение младенца молочной смесью и лекарствами.