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Уфимец получил 5 лет тюрьмы за интернет-наркоторговлю

22 октября 2018, 12:31
Приговор вступил в законную силу.

25-летний уфимец в октябре прошлого года закупился через интернет крупной партией наркотиков и разных психотропных средств. Не для себя: хотел наладить бизнес по продаже. Парень уже закупил и сопутствующее оборудование – электронные весы, специальные пакетики для фасовки. Но стать местным Эскобаром у него не получилось: помешали оперативники Управления ФСБ по Башкирии.

- Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, – рассказали в пресс-службе Управления ФСБ по Башкирии.

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#Новости#Уголовное дело#Нет наркотикам#Приговор#ФСБ#Торговля наркотиками#Наркотики#Марат Гареев#Происшествия
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