«Уфа-Алиса» дома уступила «Ставрополью»

Впрочем, игра у хозяек шла не у всех. На общем фоне выделялась лишь Екатерина Бобина, забивавшая мячи с игры на любой вкус. Противоядия на ее убойные броски с левой руки у «Ставрополья» не оказалось. К сожалению одних усилий Бобиной, которая стала автором 9 голов, не хватило, чтобы дожать команду Виталия Волынченко.