У спортсменов и артистов Башкирии зарплаты выросли больше всех

Если сравнивать с тем же периодом – 8 месяцев – прошлого года, то значительнее всех в доходах прибавили деятели культуры, спорта, досуга и развлечения: их зарплата увеличилась в полтора раза (+49,1%) и составила 38,5 тысячи рублей. А вот кошельки обработчиков древесины по сравнению с прошлым годом, наоборот, похудели на -5,6%, их средняя зарплата составила 20,3 тысячи рублей.