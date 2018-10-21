В Уфе надеются перекрасить исторические здания и тем самым уберечь их от сноса

Дом расположен на улице Гоголя, 24 и имеет двухсотлетнюю историю. Отметим, что здание заметно выделяется теперь на фоне двух соседних. Оно привлекает внимание туристов и горожан. Близлежащие дома похвастаться красотой не могут. Несколько лет назад эти некогда красивые здания в преддверие саммитов ШОС и БРИКС были перекрашены в унылый серый цвет. За три минувших с тех пор года краска с них облезла, но, как видно, до будущего глобального саммита чиновникам до них больше не будет дела. По крайней мере, так считают жители соседних домов, с которыми побеседовала Медиакорсеть.