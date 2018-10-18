Два депутата Курултая Башкирии досрочно сложили полномочия

Posted 18 октября 2018, 10:09
Published 18 октября 2018, 10:09
Modified 17 октября 2022, 19:43
Updated 17 октября 2022, 19:43
25 октября на очередном заседании госсобрания–Курултая РБ парламентарии примут решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов – Ирека Ялалова и Марата Шафикова.
Напомним, Ирек Ялалов наделен полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики. Марат Шафиков написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.
Ирек Ялалов и Марат Шафиков были избраны в Курултай по единому республиканскому избирательному округу от «Единой России». Их мандаты передадут представителям партии.