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Posted 18 октября 2018, 10:09

Published 18 октября 2018, 10:09

Modified 17 октября 2022, 19:43

Updated 17 октября 2022, 19:43

Два депутата Курултая Башкирии досрочно сложили полномочия

18 октября 2018, 10:09
Об этом сообщили в пресс-службе госсобрания-Курултая республики.

25 октября на очередном заседании госсобрания–Курултая РБ парламентарии примут решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов – Ирека Ялалова и Марата Шафикова.

Напомним, Ирек Ялалов наделен полномочиями члена Совета Федерации от законодательного органа республики. Марат Шафиков написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Ирек Ялалов и Марат Шафиков были избраны в Курултай по единому республиканскому избирательному округу от «Единой России». Их мандаты передадут представителям партии.

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