В администрации Уфы после нагоняя вспомнили о непостроенных поликлиниках и школах

Одним из резервов решения проблемы является привлечение застройщиков, которые могли бы в рамках существующих инвестиционных соглашений взять на себя обязанности по предоставлению помещений для открытие объектов соцкультбыта. Это в равной степени касается как поликлиник, так и новых детских садов и школ, потребность в которых остро ощущается в Уфе.