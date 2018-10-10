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Posted 10 октября 2018, 12:24

Published 10 октября 2018, 12:24

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

Победители конкурса городских проектов «Стерлитамак - наш общий дом» получили гранты

10 октября 2018, 12:24
Торжественное награждение победителей состоялось на сцене Городского дворца культуры.

Вручали награды директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов и заместитель главы администрации Стерлитамака Андрей Ермолаев. Напомним, проект стартовал в марте этого года. На первом этапе выбор был за жителями города, народным голосованием были отобраны проекты, среди которых экспертная комиссия определяла победителей. В итоге обладателей грантов стало даже больше, чем планировалось изначально.

В номинации «Городская среда» победителями стали Козлова Евгения Альбертовна, «Школа №17 - спортивный и досуговый центр» и Баронина Галина Абухарисовна, «Здоровая нация – это мы» (детский сад №11).

В номинации «Творчество, культура и искусство» лучшими оказались проекты Ахметовой Лилии Вилевны с проектом «Музей без границ» и Галиевой Светланы Радиковны «Театральная палитра» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

В номинации «Здоровый образ жизни» - Махновский Александр Валерьевич с проектом «Международный турнир по каратэ на призы Башкирской содовой компании» и Агаева Лидия Николаевна, проект «Территория здоровья».

В номинации «Патриотическое воспитание» - Вуколов Константин Иванович с проектом «Здесь наш дом» и Загыртдинов Рафиль Борисович - «Музей истории и боевого пути 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии».

В номинации «Экология и защита животных» - Асфандиярова Альфия Рашитовна с проектом «Центр занимательных наук о природе и человеке «Живой город», в номинации «Моя малая Родина» - Буркин Павел Николаевич с проектом «Создание фильма о Стерлитамаке».

Сам конкурс «Стерлитамак - наш общий дом» завершен. Но вместе с тем, финал конкурса – это только начало большой и серьезной работы по реализации проектов в жизнь. «Мы планируем не только выделить деньги, но всячески помогать, способствовать реализации проектов победителей, контролировать этот процесс. Конкурс задумывался так, чтобы проекты принесли пользу жителям нашего города. И теперь наша задача - довести все проекты до успешного воплощения в жизнь во благо Стерлитамака!», - говорит директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов.

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