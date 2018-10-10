Победители конкурса городских проектов «Стерлитамак - наш общий дом» получили гранты

Сам конкурс «Стерлитамак - наш общий дом» завершен. Но вместе с тем, финал конкурса – это только начало большой и серьезной работы по реализации проектов в жизнь. «Мы планируем не только выделить деньги, но всячески помогать, способствовать реализации проектов победителей, контролировать этот процесс. Конкурс задумывался так, чтобы проекты принесли пользу жителям нашего города. И теперь наша задача - довести все проекты до успешного воплощения в жизнь во благо Стерлитамака!», - говорит директор по связям с общественностью БСК Сергей Лобастов.