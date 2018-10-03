Шпионские штучки: Неизвестный иностранец пытался завербовать журналистов из Башкирии

- Я тоже проверяла и не нашла никакой подтверждающей его слова информации, - сообщила коллега из Нижневартовска Александра Терикова. - Он слился в тот момент, когда я попросила прислать какие-нибудь документы. Я в шпионов не верю, хотя когда мы обсуждали с коллегой его предложение, она именно так и предположила. Не думаю, что настоящие шпионы так работают. Но задания его, прямо скажем, провокационные были. 14 июня он предложил созвониться по скайпу. Я согласилась. Не позвонил, как я и предполагала. С того момента и в соцсетях его больше не было видно.