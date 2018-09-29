7 причин подарить шоколадно-фруктовый букет

При выборе подарков сейчас как никогда ценится оригинальность. Фруктовый букет из категории подарков, которые способны удивить и порадовать даже самого солидного виновника торжества. Таким образом фейерверк положительных эмоций будет обеспечен.
Но какой в подарках толк, если их нельзя съесть? Это правило действует безотказно.
При этом решаются сразу две ключевые задачи: шоколадно-фруктовый букет отлично подходит в качестве декора, станет изысканным лакомством под шампанское на вашем торжестве.
Подарок может быть выполнен в разных стилях – это может быть просто коробочка клубники в шоколаде, которая поднимет настроение вашей коллеге по работе, или шикарный фруктовый букет, составленный из любимых лакомств именинника, или даже эффектное клубничное дерево - потрясающая композиция, в основе которой лежат спелые ягоды клубники и нежный зефир. Таким образом вы безошибочно донесете до адресата свои чувства при помощи зрения, обоняния, а также вкусовых ощущений. Для пущей гарантии, так сказать. ;)
В тренде подарочной индустрии незабываемые впечатления и здоровый образ жизни.
Отличной идеей подарка могут стать фруктовые букеты, которые способны удивить и порадовать с пользой!
Букет можно составить из свежайших ягод или фруктов и качественного итальянского шоколада. Итальянские производители шоколада завоевывают сердца поклонников в разных странах и на всех континентах.
Шоколад может быть белым, молочным или темным. А вот фрукты и ягоды буквально любыми. Рассказываем подробно, а вы, пожалуйста, постарайтесь контролировать свой аппетит, иначе он точно разыграется не на шутку.
Ежевика, черешня, голубика, клубника в шоколаде и без него – по выбору заказчика. Яблоки, апельсины, грейпфруты, бананы, дыня, манго, изящно вырезанные в форме цветов или улыбающихся мордашек ананас.
Хороший шоколад и исключительно свежие фрукты образуют неповторимую гармонию вкусов. А запахи!.. Чтобы оценить всё это по достоинству, это нужно почувствовать самому.
В отличие от цветов фрукты или ягоды не придется выбрасывать, к тому же от букета остаётся корзинка, шляпная коробка или кашпо, которые вы сможете использовать по своему усмотрению. Фрукты и клубника подойдут абсолютно всем, от мала до велика, потому что вкусны и полны витаминов. А аромат от такого букета во много раз превосходит аромата любых цветов.
Выбор фруктового букета - это знак того, что человек тщательно отнесся к выбору подарка, проявил внимание и заботу, а не просто забежал по пути в цветочную лавку.
Есть букеты, которыми можно любоваться. А есть букеты, которые можно ещё и есть! Это ли не причина?:)
Преподнести букет из фруктов в качестве подарка можно абсолютно любому человеку – родителям, друзьям и подругам, коллегам по работе, строгому начальнику, партнёрам, клиентам.
Судите сами. Букет из фруктов будет отличным подарком на день рождения девушки (или жены). Она будет в восторге от такого знака внимания, ведь фруктовые букеты не оставляют лишних сантиметров на талии, наполняют энергией и витаминами.
Считается, что мужчинам не дарят букеты, а вот от фруктового букета никто из них не откажется.
Такому букету очень рады будут дети. Знатные сладкоежки оценят необычный, яркий и вкусный презент. К тому же это самый простой способ накормить их спелыми фруктами и сочными ягодами и подарить малышам радость.
А ещё съедобные букеты отлично подойдут в качестве благодарности, признания в любви или извинений. Подобный подарок выразить ваши чувства и эмоции лучше всяких слов.
Доставка – отличный способ передать свою любовь на расстоянии. Находясь на другом конце света, далеко от близких и друзей, вы всегда можете удивить.
Представьте, как обрадуется ваша любимая девушка или лучший друг, увидев такой подарок. Женщины тоже часто заказывают букеты, чтобы поздравить подругу с рождением ребёнка, сделать подарок к юбилею родителей или по любому другому поводу.
Доставка удобна тем, что она осуществляется в определённое время по конкретному адресу. Это может быть офис, дворец бракосочетания, ресторан, квартира и даже студенческое общежитие – по вашей просьбе букет вручат тому адресату, которого вы хотели бы порадовать и удивить. Виновница торжества, однозначно, будет в центре внимания всех окружающих
Доставка букетов Fruitlook производится по Уфе в любое время по договоренности.
Веским аргументом при выборе подарка может стать тот факт, что его уже получили многие, в том числе известные люди, и остались очень довольны. Можете убедиться в этом, посмотрев группу в ВКонтакте или Инстаграм. В портфолио Fruitlook уже накопилось много отзывов от довольных клиентов.
Сладкие композиции уже не раз становились центральными объектами на различных масштабных торжествах. Так, к примеру, мастерская «FruitLook» приготовила 25-килограммовый букет из фруктов и клубники для Фестиваля Моды и Красоты FASHION BEAUTY DAY 2017.
Чтобы сделать заказ и оговорить все условия доставки, можно связаться с мастером фруктовых композиций «FruitLook» через WhatsApp по номеру 8(919)-602-45-86, Галия.