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Posted 28 сентября 2018, 05:45

Published 28 сентября 2018, 05:45

Modified 17 октября 2022, 19:35

Updated 17 октября 2022, 19:35

«Уфа-Алиса» вылетела из розыгрыша Кубка России

28 сентября 2018, 05:45
Сюжет
Болеем за наших
Девочки проиграли в 1/8 финала.

Подопечные Игоря Саранца уступили в 1/8 финала звенигородской «Звезде». Счет матча 22:29. Уфимки неприятно удивили фавориток встречи, изрядно потрепав нервы их главному тренеру Алексею Гумянову, которого на днях назначили помощником наставника сборной России Евгения Трефилова. Начало матча осталось за «Уфа-Алисой».

Однако хозяйки площадки, словно опомнившись, стали понемногу отыгрываться и, вскоре, создали себе неплохой голевой задел. В итоге первый тайм завершился достойными для уфимок 10:14.

Во втором тайме «Звезда» взвинтила темп, уйдя в отрыв в 10 мячей. Игорь Саранец пару раз был вынужден взять тайм-аут и менять тактику. Отметим, что наша команда пыталась хозяек догнать, но командная игра все не шла. Лишь отдельные игроки пытались соответствовать уровню «Звезды».

Пропустившие весь прошлый сезон из-за травм Екатерина Бобина и Алиса Палкина угрожали воротам «Звезды» чаще всех. Они и стали лучшими снайперами команды. Первая забила шесть голов, вторая восемь. Однако, одних их усилий переломить ход встречи не хватило. Матч завершился со счетом 22:29.

4 октября, соперники вновь встретятся друг с другом, но уже в Уфе, в рамках чемпионата России. Матч состоится в спортивном комплексе «Приозерный» в 18 часов.

"Звезда" (Звенигород) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 29:22 (14:10) Семиметровые: 4/5-7/8. Штраф: 12-6 мин. "Звезда": Аношкина (3/11=27%), Тиханова (2/16=12%); Ганичева - 7, Никитина И. - 4/3 (2 мин.), Церковнюк - 4, Никитина Н. - 4/1 (2 мин.), Илларионова - 3 (2 мин.), Богдашева - 2, Листопад - 2, Захарова - 1, Чернова - 1, Осипова - 1 (2 мин.), Николаева (4 мин.). "Уфа-Алиса": Фролова (4/11=36%), Баткова (7/29=24%); Палкина - 8/7 (2 мин.), Бобина - 6, Белова - 2, Костина - 2, Будилина - 1, Краснова - 1, Мурзалиева - 1, Тарасова - 1, Рагуткина (2 мин.), Киселева (2 мин.).Рашид Салихов

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