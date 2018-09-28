«Уфа-Алиса» вылетела из розыгрыша Кубка России

Во втором тайме «Звезда» взвинтила темп, уйдя в отрыв в 10 мячей. Игорь Саранец пару раз был вынужден взять тайм-аут и менять тактику. Отметим, что наша команда пыталась хозяек догнать, но командная игра все не шла. Лишь отдельные игроки пытались соответствовать уровню «Звезды».