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Posted 26 сентября 2018, 12:01

Published 26 сентября 2018, 12:01

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе установят памятник машинисту

26 сентября 2018, 12:01
Новая скульптура появится на Деповской площади локомотивного депо Уфа.

На территории локомотивного депо появится скульптура по новому эскизу. Композиция называется «Машинист, идущий на работу вдоль железнодорожных путей».

-На монументе обозначены цифры - 1610 – расстояние от станции Демы до Москвы в километрах, - рассказал прессс-службе городской администрации руководитель технического отдела депо Владислав Тимофеев.

Автор арт-объекта - уфимский скульптор Халит Галиуллин. Торжественное открытие пройдет 1 октября в 12.00 по адресу: г.Уфа, Деповская площадь, 12.

#Виктория Куприянова#Город#Новости#Арт-объект
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