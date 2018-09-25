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Житель Башкирии продавал наркотики, чтобы закрыть ипотеку своей девушки

25 сентября 2018, 14:24
Молодой человек работал «закладчиком».

В Уфе сотрудники МВД задержали 21-летнего жителя Кармаскалинского района республики за сбыт наркотиков, сообщили в ведомстве. Молодой человек работал «закладчиком»: забирал оптовые партии, фасовал по пакетам и раскладывал вдоль автомобильных трасс.

Поймали злоумышленника с поличным на улице Менделеева. В его машине были обнаружены наркотические вещества массой 90 граммов. В ходе обыска дома оперативники нашли еще 500 граммов запрещенных веществ. При этом, как утверждает задержанный, сам он наркотики не пробовал ни разу в жизни и ввязался в такой бизнес, чтобы закрыть ипотеку своей девушки.

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