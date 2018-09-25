СМИ: Наказание КПРФ и ЛДПР по результатам губернаторских выборов - это фейк

Сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР могут нести ответственность по результатам губернаторских выборов, являются фейком и носят провокационный характер. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента страны.