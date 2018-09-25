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Posted 25 сентября 2018, 12:53

Published 25 сентября 2018, 12:53

Modified 17 октября 2022, 19:33

Updated 17 октября 2022, 19:33

Следком Башкирии: Определен инвестор для покупки квартир для жильцов дом на Руставели

25 сентября 2018, 12:53
По ситуации в доме №70/7 на улице Руставели в Уфе возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 25 сентября, Следственное управление Следкома России по Башкирии опубликовало свой комментарий по поводу тревожной ситуации, сложившейся в аварийном доме №70/7 по улице Руставели в Уфе. Накануне там прорвало горячую трубу и залило первый этаж здания.

Представители следкома напомнили, что ведется следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в марте текущего года в ходе мониторинга СМИ. Главным поводом для проведения расследования тогда стал факт длительного проживания в этом доме семьи с ребенком-инвалидом. В результате многодетная семья в июле 2018 года получила ключи от новой квартиры. Но следствие на этом не прекратилось.

- В ходе расследования проведена судебная экспертиза указанного дома, заключением которой подтвержден факт, что жилье является аварийным и не подходящим для проживания. В адрес администрации города региональным управлением СКР неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован глава Республики Башкортостан, - сообщается на сайте следкома.

По данным ведомства, определен инвестор, который должен приобрести квартиры в Уфе для жильцов аварийного дома, имеются договоры о приобретении жилых помещений инвестором-застройщиком для последующей их передачи муниципалитета. С момента возбуждения уголовного дела уж приобретено более 10 квартир, которые будут предоставлены семьям, проживающим в аварийном доме.

Тем временем расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются возможные виновники сложившейся ситуации из числа сотрудников администрации города, причастные к его совершению.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Политика#Новости#Переселение из аварийного жилья
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