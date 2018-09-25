Детская площадка для алкашей: Как в Уфе женщина попыталась с этим бороться

Однако арендовать дорогостоящую технику Альмира не может. У женщины небольшая пенсия. Но в офисе компании ей подсказали, что если скидываться на аренду всего необходимого домом или хотя бы подъездом, то ежемесячный платеж выйдет минимальным. Необходимую сумму разделят на количество квартир, жителями которых эта идея понравилась.