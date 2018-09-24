В минздраве Башкирии начали проверку из-за лекарств, выброшенных у пионерлагеря

В минздраве начали служебную проверку по факту обращения местного жителя, который рассказал об интригующей находке в социальных сетях. Напомним, 21 сентября мужчина собирал в лесу грибы и недалеко от детского лагеря увидел разбросанные упаковки с препаратами для восстановления организма после трансплантации органов. Информация о находке вызвала настоящий ажиотаж.