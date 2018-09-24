mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября 2018, 11:01

Published 24 сентября 2018, 11:01

Modified 17 октября 2022, 19:33

Updated 17 октября 2022, 19:33

В минздраве Башкирии начали проверку из-за лекарств, выброшенных у пионерлагеря

24 сентября 2018, 11:01
В Кармаскалинском районе республике на днях нашли стопки выброшенных лекарств, предназначенных для восстановления после пересадки органов.

В минздраве начали служебную проверку по факту обращения местного жителя, который рассказал об интригующей находке в социальных сетях. Напомним, 21 сентября мужчина собирал в лесу грибы и недалеко от детского лагеря увидел разбросанные упаковки с препаратами для восстановления организма после трансплантации органов. Информация о находке вызвала настоящий ажиотаж.

Как удалось выяснить позже, лекарства являются иммунодепрессивным средством, которое опускается только по рецепту врача. Оно предназначаетсмя для профилактики острого отторжения органа у больных после пересадки почки.

- Министерством здравоохранения РБ проводится служебная проверка по факту обнаружения лекарственных препаратов в неположенном для этого месте. Лекарственные препараты, которые необходимо утилизировать, актируются и сдаются организациям, которые имеют для этого специальную лицензию», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Материалы по теме
В Башкирии рядом с детским лагерем нашли лекарства для пересадки органов - соцсети
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика