В башкирском парламенте четыре партии образовали свои фракции

Сегодня на совещании депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва члены четырех партий, прошедших на выборах 9 сентября в парламент, образовали свои фракции.
Руководителем фракции «Единая Россия» избран Рустам Ишмухаметов, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Фракцию ЛДПР возглавил Вячеслав Рябов, сообщил Медиакорсети сам депутат.
Фракцию КПРФ возглавил Юнир Кутлугужин, первый секретарь башкирского рескома КПРФ, сообщили в рескоме.
До представителей регионального отделения «Справедливой России» дозвониться не удалось, но нетрудно предположить, что фракцию этой партии возглавил ее лидер в Башкирии Юрий Игнатьев.
Напомним, что по итогам голосования «Единая Россия» получила 79 мандатов, КПРФ – 15, ЛДПР – 7, и «Справедливая Россия» – 5, «Патриоты России» - 2, «Зеленые» – 1 и один мандат у самовыдвиженца.
Из предыдущего состава парламента после выборов в нем остались только 35 депутатов, а 75 человек избраны впервые. Увеличилось количество женщин – сейчас их 18 человек. Много представителей молодежи – более половины депутатов в возрасте до 50 лет.