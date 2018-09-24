В Башкирии трое мужчин скончались в погребе от ядовитого газа

- Вечером 22 сентября собственник дачного участка разжег дрова в своем погребе с целью его просушки, помещение погреба оставалось закрытым, - сообщили в следкоме. - На следующий день, после уборки урожая, 38-летний мужчина начал складывать мешки с картофелем в погреб, ему стало плохо, он потерял сознание. Помогавший ему мужчина, участок которого находится по соседству, спустился в погреб, также начал задыхаться, но успел выбраться, после чего позвонил в скорую помощь. В это время в погреб для оказания помощи родственнику спустились еще двое мужчин: 87 лет (он и являлся собственником участка, дядя 38-летнего мужчины) и 68 лет (его отец). В результате все трое мужчин погибли, предположительная причина смерти – отравление окисью углерода.