В Башкирии трое мужчин скончались в погребе от ядовитого газа

За сутки до случившегося мужчины тлеющей берестой обеззараживали погреб, в котором не было вентиляции. Первым потерял сознание мужчина 1980 года рождения, который был в погребе и принимал мешки с картофелем. К нему спустились двое мужчин, чтобы оказать помощь, но также потеряли сознание. В итоге, скончались все трое.
Сотрудники государственного комитета по чрезвычайным ситуациями предупреждают, что к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы в погребах. Они образовываются и накапливаются при неправильном использовании дезинфицирующих средств и при сжигании трав и веществ, используемых для обеззараживания от насекомых и грызунов. Кроме того, процесс гниения овощей сопровождается выделением опасных для жизни веществ. Ядовитые газы тяжелее воздуха и накапливаются в нижних отделах погреба. Поэтому обязательно должна быть приточно-вытяжная система вентиляции.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме Башкирии. Установлено, что вечером 23 сентября четверо мужчин находились на территории одного из участков садового товарищества СНТ «Весна» Кушнаренковского района.
- Вечером 22 сентября собственник дачного участка разжег дрова в своем погребе с целью его просушки, помещение погреба оставалось закрытым, - сообщили в следкоме. - На следующий день, после уборки урожая, 38-летний мужчина начал складывать мешки с картофелем в погреб, ему стало плохо, он потерял сознание. Помогавший ему мужчина, участок которого находится по соседству, спустился в погреб, также начал задыхаться, но успел выбраться, после чего позвонил в скорую помощь. В это время в погреб для оказания помощи родственнику спустились еще двое мужчин: 87 лет (он и являлся собственником участка, дядя 38-летнего мужчины) и 68 лет (его отец). В результате все трое мужчин погибли, предположительная причина смерти – отравление окисью углерода.