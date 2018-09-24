В Башкирии агентство без регистрации выдавало микрозаймы

В Белорецком районе республики юридическое агентство «Медведь» выдавало гражданам потребительские микрозаймы через объявление в интернете. При этом данная организация не потрудилась встать на учет в госреестр микрофинансовых организаций и не имела права на осуществление этой деятельности.