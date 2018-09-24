Рэпер FACE – «Медузе»: В России любят хи-хи и ха-ха

Да, у меня есть некоторое предубеждение к работникам полиции. Я с этим, на самом деле, стараюсь бороться. Это непросто, но я стараюсь, и это главное. А люди вокруг даже не стараются бороться с тем, что неправильно… Головой я понимаю, что там есть нормальные люди, но своим менталитетом я не догоняю этого.