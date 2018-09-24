Банное стало самым популярным озером среди туристов в России

-Туристы отдыхают на озерах в сентябре от 3 до 5 дней и тратят на аренду жилья от 3,1 до 4,9 тысяч рублей в сутки, зачастую бронируя проживание сразу на две семьи, - отмечает Tvil.ru. – Причем в Башкортостане предпочитают самый длительный отдых на озерах.