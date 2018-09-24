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Банное стало самым популярным озером среди туристов в России

24 сентября 2018, 20:15
Таковы данные сервиса Tvil.ru.

Озеро Банное пользуется популярностью не только у жителей Башкирии, но и по всей России. Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали Банное самым популярным озером у туристов по всей стране. На второй строчке рейтинга популярности расположился Селигер в Тверской области, а замыкает тройку лидеров Байкал.

-Туристы отдыхают на озерах в сентябре от 3 до 5 дней и тратят на аренду жилья от 3,1 до 4,9 тысяч рублей в сутки, зачастую бронируя проживание сразу на две семьи, - отмечает Tvil.ru. – Причем в Башкортостане предпочитают самый длительный отдых на озерах.

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