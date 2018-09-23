В Башкирии рядом с детским лагерем нашли лекарства для пересадки органов - соцсети

По словам и снимкам очевидцам из соцсетей, в Кармаскалинском районе нашли упаковки с лекарствами для восстановления после трансплантации органов. Лекарства находились в 40 км от пионерского лагеря «Виктория», около леса. Препараты упакованы блоками. Их используют для трансплантации органов.
- Откуда эти лекарства в таком количестве, и что они делают в лесу? Последнее время очень часто мелькали новости о пропаже людей, — написал автор снимков в социальной сети.
Мужчина намерен обратиться в правоохранительные органы.