В Башкирии рядом с детским лагерем нашли лекарства для пересадки органов - соцсети

По словам и снимкам очевидцам из соцсетей, в Кармаскалинском районе нашли упаковки с лекарствами для восстановления после трансплантации органов. Лекарства находились в 40 км от пионерского лагеря «Виктория», около леса. Препараты упакованы блоками. Их используют для трансплантации органов.