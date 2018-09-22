Чингисхан, футбол и конец света: что покажут в уфимских театрах в новом сезоне

Спектакль раскроет историю обмана между двумя близкими родственниками. В гости к племяннику приезжает Феличе, который свое состояние тратит на его содержание. Он не подозревает, что Чичилло давно выгнали из университета, и все дядюшкины деньги он проигрывает, уверяя родственника, что диплом врача-психиатра у него в кармане. Богатый дядюшка решает преподнести молодому специалисту подарок – построить ради него психиатрическую клинику. Но что может предложить молодой гуляка почтенному человеку, кроме своих долгов? Он решает в очередной раз обмануть Феличе и представить постояльцев пансиона своими пациентами. Так Феличе оказывается в "доме сумасшедших".