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В Уфе стартовал Международный форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов

21 сентября 2018, 13:50
Ирек Ялалов обозначил основные задачи форума и будущей совместной работы участников ассамблеи.

Вчера, 20 сентября, в рамках Международного форума МАГ «Безопасность города. Комплексный подход» и XXVI сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов (МАГ) прошло заседание, главной целью которого стало обозначение направлений для будущей совместной работы экспертов. Участие в мероприятии приняли генеральный директор МАГ Владимир Селиванов, а также глава администрации Уфы Ирек Ялалов и члены правления МАГ.

-Мы рады, что именно наш город был выбран площадкой для проведения Международного форума МАГ и сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов, - отметил сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. - И этот форум - одна из самых демократичных площадок. Мы готовы поделиться нашими практиками и наработками со всеми, предоставив возможность свободно перенимать лучший опыт.

В ходе своего выступления Ирек Ялалов озвучил главные направления развития: содействие интеграционным процессам формирования и развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС); продвижение передового опыта решения городских проблем; безопасность городской среды и, в частности, информационное обеспечение устойчивого развития городов, уточнили в пресс-службе городской мэрии.

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