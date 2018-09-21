В Уфе стартовал Международный форум Международной ассамблеи столиц и крупных городов

-Мы рады, что именно наш город был выбран площадкой для проведения Международного форума МАГ и сессии Международной Ассамблеи столиц крупных городов, - отметил сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов. - И этот форум - одна из самых демократичных площадок. Мы готовы поделиться нашими практиками и наработками со всеми, предоставив возможность свободно перенимать лучший опыт.