В Башкирии из-за халатности сотрудников минздрава возбуждено уголовное дело

Фактически, ГКУ УМТО МЗ РБ произвело одну-единственную сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени - оптовая надбавка к ценам применяться не могла. Вместе с тем, неустановленные должностные лица учреждения, ненадлежащим образом исполнив свои обязанности, допустили применение надбавки, что увеличило стоимость закупаемого препарата более чем на 2,5 миллионов рублей и причинило бюджету республики крупный ущерб.