The National Interest: Россия модернизирует советскую тяжелую артиллерию

Американские эксперты объясняют происходящее тем, что у Москвы просто нет денег на разработку новых образцов военной техники. Чтобы как-то обеспечить свою безопасность Россия модернизирует старое вооружение. Производство снарядов для советской техники происходит быстрее и обходится намного дешевле, чем изготовление боеприпасов к новым боевым машинам.