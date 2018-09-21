mkset.ru
ГлавноеВсе новости

The National Interest: Россия модернизирует советскую тяжелую артиллерию

21 сентября 2018, 16:33
Американский журнал The National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США пишет о модернизации Россией тяжелой артиллерии, оставшейся у нее со времен СССР.

Издание назвало модернизацию российского вооружения «богом войны». Об этом информирует RNS.

The National Interest сообщает об усилении напряженности между Российской Федерацией и государствами Запада. Якобы РФ проводит модернизацию 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан», 203-миллиметровых гаубиц 2С7 «Пион», а также своей прочей старой тяжелой артиллерии.

Американские эксперты объясняют происходящее тем, что у Москвы просто нет денег на разработку новых образцов военной техники. Чтобы как-то обеспечить свою безопасность Россия модернизирует старое вооружение. Производство снарядов для советской техники происходит быстрее и обходится намного дешевле, чем изготовление боеприпасов к новым боевым машинам.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48