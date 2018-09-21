Хабиб vs Макгрегор: кто победит? Прогноз Венера Галиева из Башкирии

- Шансы есть у обоих. То, что будет делать Хабиб - понятно. Он будет делать акцент на борьбу, работу в партере. Сейчас он прибавил в ударной технике. А вот как будет действовать Коннор, для меня загадка. Вроде бы он чемпион в двух весах. Но до сих пор непонятно, как он этого достиг. Может он такой везунчик. До сих пор не понимаю, как он выигрывает.