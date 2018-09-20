Выборы в Приморье: Нарушения были и со стороны коммунистов

- Мне Ищенко нравится больше, чем карасик, Кпрф мне в целом не оч, они все дряхлые какие то, но Ищенко молодой, и у него инста классная. Он там у себя бесплатный ужин предложил всем девушкам кто за него проголосует. А еще вчера по дороге на участок мне предложили билеты на матч Адмирала с ЦСКА, если я проголосую за коммунистов по-моему очень круто. Галочка эта все равно никому не нужна, а так я Телегина увидела. 100% за Ищенко. Может и приду поддержать его, - написала Галина Гордеева.