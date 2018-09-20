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В Уфе все-таки установят памятник Рудольфу Нурееву

20 сентября 2018, 15:56
В Уфе объявлен аукцион на выполнение инженерно-изыскательных работ по установке памятника Рудольфу Нурееву, сообщается на официальном сайте госзакупок.

На эти работы из бюджета города выделят почти 336 тысяч рублей. Аукцион будет проведен в электронной форме 24 сентября.

Напомним, что изначально скульптуру должны были установить в Уфе на родине выдающегося артиста балета, причем этот вариант был предложен самим скульптором Зурабом Церетели, поскольку он изготовил сразу два памятника. А в итоге было принято решение поставить памятник в Казани. У чиновников Башкирии не нашлось средств на транспортировку бронзовой скульптуры. При этом называлась сумма в 30-40 миллионов рублей.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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