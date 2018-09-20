В Уфе все-таки установят памятник Рудольфу Нурееву

Напомним, что изначально скульптуру должны были установить в Уфе на родине выдающегося артиста балета, причем этот вариант был предложен самим скульптором Зурабом Церетели, поскольку он изготовил сразу два памятника. А в итоге было принято решение поставить памятник в Казани. У чиновников Башкирии не нашлось средств на транспортировку бронзовой скульптуры. При этом называлась сумма в 30-40 миллионов рублей.