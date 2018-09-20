Нацбанк Башкирии начал онлайн обучение школьников финансовой грамотности

Занятия проходят в разное время, поэтому школы, участвующие в этом совместном проекте (Банка России и Минобра Башкирии), могут самостоятельно составить удобное для себя расписание занятий. Для занятий необходим стандартный набор техники: компьютер, стабильный интернет, устройство для вывода изображения, например, интерактивная доска или проектор, а также устройство для вывода звука или колонки если по-народному.