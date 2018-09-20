На личном приеме у главы Башкирии: перевод с башкирского, архив, сабантуй, аутсорсинг

Член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана Фарит Ахмадиев поднял вопрос о подготовке специалистов по художественному переводу с башкирского языка на русский и с русского языка на башкирский. Как вариант решения вопроса он предложил создать Центр художественного перевода, который позволил бы более эффективно выстроить работу с издательствами и общественными объединениями.