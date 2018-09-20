Минфин вручил награду депутату Госдумы от Башкирии Ильдару Бикбаеву

В прошлом году Дума приняла решение повысить этот лимит до 830 тысяч рублей, но Бикбаев, по данным РБК, в 2017 году умудрился потратить на 700 тысяч рублей больше. Есть информация о том, что Ильдар Бикбаев в конце декабря прошлого года направил обращение депутату Госдумы Вячеславу Володину, в котором сообщил, что лимит бюджетных средств на аренду автомобилей был им исчерпан еще 30 августа 2017 года. За оставшиеся четыре месяца прошлого года он провел в выходные дни и региональные недели приемы и встречи с избирателями, депутатами сельских поселений на территории своего избирательного округа, который насчитывает 19 районов и городов (всего 44 мероприятия, принял более 200 избирателей).