Кавер-проект «Легенды русского рока» собрал и вдохновил Мюзик-холл Уфы

— Из-за многолетнего отсутствия в уфимском эфире FM-радиостанции, ориентированной не то, чтобы на тяжелую музыку, джаз или блюз, а на обыкновенный мейнстрим, рокопопс, думающая рок-молодежь расщеплена и ощущает себя из-за особенностей интернета маргиналами-одиночками. Сейчас залы легко собирают энергичные рэперы, чье творчество основано не на музыке, а на ритме, низких частотах, экспериментах с массовым сознанием, протестной программирующей лексике, и эпатаже. Но эти произведения - для тела и мозга, не для души. Очевидный зрительский успех казалось бы несложного по замыслу концерта - вчерашние хиты в исполнении кавер-группы проявил большую потребность в крепкой, честной музыке для души. Музыканты «Непопсы», выбрав этот репертуар, стали на рискованный путь — пабы предпочитают музыку, продающую пиво, а не идеалы добра, справедливости и света. А в один момент музыкантам может стать поперек горла музыка, под которую пляшут».