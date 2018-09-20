Избирком Приморского края признал выборы губернатора недействительными

- Не вижу причин для принятия другого решения, - поддержал член комиссии ЦИК России Сиябшах Шапиев. - Нужно признать выборы недействительными, поскольку в силу допущенных нарушений установить настоящее волеизъявление избирателей невозможно. Следует подчеркнуть, что такое решение единогласно поддерживают и в ЦИК России, и в комиссии Приморья, и представители КПРФ в Госдуме. Здесь другие комментарии излишни, нужно следовать закону. Те нарушения, которые имеют место быть, направят в правоохранительные органы. Если есть виновные, они будут привлечены к ответственности.