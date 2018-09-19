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Posted 19 сентября 2018, 06:59

Published 19 сентября 2018, 06:59

Modified 17 октября 2022, 19:30

Updated 17 октября 2022, 19:30

ВКонтакте впервые представляет оффлайн-оплату VK Pay в Москве

19 сентября 2018, 06:59
В том числе социальная сеть помогает купить вещи из новой коллекции POKRAS LAMPAS official.

На выставке «Покрас Лампас. \ Жизнь \ одного художника. Вход свободный.» ВКонтакте впервые протестирует офлайн-оплату через VK Pay в Москве. На территории выставки есть fashion-студия, где была представлена новая коллекция POKRAS LAMPAS official. Посетители выставки первыми могут увидеть и приобрести авторские футболки, худи, кроп-топы или открытки с автографом художника прямо на выставке. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код товара и подтвердить перевод в приложении ВКонтакте.

Посетители Нового Манежа станут не просто свидетелями живого процесса творчества, а его полноценными участниками. Традиционная академичность Нового Манежа трансформируется в экспериментальное пространство современного художника, являя собой непрерывный перфоманс

Выставка пройдёт до 27 сентября в Новом Манеже (Москва, Георгиевский переулок, 3/3). Вход свободный.

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