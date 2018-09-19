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Уфимский прокурор Гарифуллин пытается отменить арест и выйти на свободу

19 сентября 2018, 11:51
Обжалование решения об аресте проходит в Верховном суде Башкирии.

Сегодня, 19 сентября, прокурор Советского района (на сайте районной прокуратуры он до сих присутствует, как прокурор района) Рамиль Гарифуллин в Верховном суде Башкирии обжалует решение Кировского районного суда о своем двухмесячном аресте. Об этом сообщает сайт ГТРК-Башкортостан.

Напомним, что Рамиля Гарифуллина арестовали на 2 месяца до 11 ноября текущего года на время проведения расследования, возбужденного в отношении него по статье за взятку в особо крупном размере (до 15 лет тюрьмы по уголовному кодексу). Прокурора задержали сотрудники УФСБ по Башкирии в собственном рабочем кабинете во время получения 5 миллионов рублей, которые следствие считает взяткой.

Впоследствии ряд источников рассказали, что при обысках нашли имущество, которое может принадлежать Гарифуллину. Общая стоимость имущества – порядка 180 миллионов рублей, в том числе наличных денег в объеме более 100 миллионов рублей.

Нашему изданию бывший коллега рассказал о том, как работал Рамиль Гарифуллин, еще будучи прокурором Уфимского района. Также стало известно, что в прокуратуру Башкирии приехала проверка «старших братьев» из прокуратуры России.

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