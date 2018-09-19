Уфимский прокурор Гарифуллин пытается отменить арест и выйти на свободу

Напомним, что Рамиля Гарифуллина арестовали на 2 месяца до 11 ноября текущего года на время проведения расследования, возбужденного в отношении него по статье за взятку в особо крупном размере (до 15 лет тюрьмы по уголовному кодексу). Прокурора задержали сотрудники УФСБ по Башкирии в собственном рабочем кабинете во время получения 5 миллионов рублей, которые следствие считает взяткой.