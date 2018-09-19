ЦИК России предложил признать недействительными выборы губернатора Приморского края

- Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном, в городах Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля, - подчёркивают авторы документа.