Реновацию хотят провести по всей России

Posted 19 сентября 2018, 12:54
Published 19 сентября 2018, 12:54
Modified 17 октября 2022, 19:30
Updated 17 октября 2022, 19:30
Автором документа стала депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».
По мнению Хованской, лишь принятие закона о повсеместной реновации сможет способствовать обновлению жилищного фонда на всей территории России. Региональные власти должны получить право проводить программу реновации на подведомственных им участках.
Существующая ныне программа по расселению ветхих и аварийных домов не эффективна. Она носит точечный характер, а не охватывает все дома, требующие обновления.
Сейчас программа по реновации жилищного фонда проходит в Москве. Ее утвердили в 2017 году. В столице РФ расселить планирует свыше 350 000 квартир из 5 171 дома. Первая пятиэтажка в городе была снесена в прошлом месяце.