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Posted 19 сентября 2018, 12:54

Published 19 сентября 2018, 12:54

Modified 17 октября 2022, 19:30

Updated 17 октября 2022, 19:30

Реновацию хотят провести по всей России

19 сентября 2018, 12:54
На рассмотрение Государственной думы Российской Федерации внесен законопроект, в случае принятия которого программа реновации должна распространиться на всю страну.

Автором документа стала депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По мнению Хованской, лишь принятие закона о повсеместной реновации сможет способствовать обновлению жилищного фонда на всей территории России. Региональные власти должны получить право проводить программу реновации на подведомственных им участках.

Существующая ныне программа по расселению ветхих и аварийных домов не эффективна. Она носит точечный характер, а не охватывает все дома, требующие обновления.

Сейчас программа по реновации жилищного фонда проходит в Москве. Ее утвердили в 2017 году. В столице РФ расселить планирует свыше 350 000 квартир из 5 171 дома. Первая пятиэтажка в городе была снесена в прошлом месяце.

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