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Posted 18 сентября 2018, 11:12

Published 18 сентября 2018, 11:12

Modified 17 октября 2022, 19:29

Updated 17 октября 2022, 19:29

ВЦИОМ: россияне предпочитают соцсети художественной литературе

18 сентября 2018, 11:12
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос с целью узнать, что читают граждане России.

Выяснилось, что информацию большинство россиян черпает из социальных сетей. Об этом пишет RNS.

Эксперты ВЦИОМ выяснили, что новости в соцсетях читают 39% граждан. Информацию в СМИ узнает 38% опрошенных. Одновременно с этим каждый третий респондент заявил, что он за последнюю неделю хотя бы раз обращался к художественной литературе.

Соцсети для получения новостей чаще всего выбирает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (56%). Около 43% граждан старше 60 лет предпочитают узнавать о последних событиях из СМИ. Люди с неполным высшим образованием как правило, вообще не интересуются новостями. Из данной категории лиц в соцсети для этого заходит 17%, а СМИ читают 24% опрошенных.

Из числа жителей Москвы и Санкт-Петербурга СМИ для получения информации используют 49% опрошенных. А в населенных пунктах с населением до 100 00 человек таких насчитывается лишь 35%.

Порядка 38% молодых людей рассказали, что они читают художественную литературу. Чаще предпочтение книгам отдают женщины (38%). Среди мужчин лишь 28% любят читать. К художественной литературе чаще остальных обращаются люди с высшим образованием (44%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%).

Среди респондентов ВЦИОМ только 30% читают профессиональную литературу. Чаще всего это молодежь (36%), мужчины (34%) и граждане с высшим образованием (45%). Читать в интернете любит 25% россиян. 36% из них это молодые люди. Еще 33% - лица с высшим образованием. Чаще остальных Глобальную сеть выбирают представители Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что свой опрос сотрудники ВЦИОМ проводили по телефону. Они обзвонили 1 600 человек старше 18 лет.

#Общество#Новости
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