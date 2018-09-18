В Уфе появятся три новых подземных перехода

Сегодня, 18 сентября, на еженедельном оперативном совещании в городской мэрии Ирек Ялалов поднял тему строительства подземных переходов в Уфе.
- Сами знаете, как студенты перебегают дорогу в районе улицы Пушкина на "Доме актера", переход там планируется уже давно, но возможность реализовать проект появилась только сейчас, - отмечает сити-менеджер.
- Еще один подземный переход соединит улицу Мустая Карима и Верхнеторговую площадь, а также Уфимский авиационный университет. И третий будет связующим звеном Монумента Дружбы и набережной.