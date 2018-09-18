mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе появятся три новых подземных перехода

18 сентября 2018, 10:58
Об этом сообщил сити-менеджер Ирек Ялалов.

Сегодня, 18 сентября, на еженедельном оперативном совещании в городской мэрии Ирек Ялалов поднял тему строительства подземных переходов в Уфе.

- Сами знаете, как студенты перебегают дорогу в районе улицы Пушкина на "Доме актера", переход там планируется уже давно, но возможность реализовать проект появилась только сейчас, - отмечает сити-менеджер.

- Еще один подземный переход соединит улицу Мустая Карима и Верхнеторговую площадь, а также Уфимский авиационный университет. И третий будет связующим звеном Монумента Дружбы и набережной.

Материалы по теме
Динар Гильмутдинов прокомментировал заявление Ялалова о запрете шипованной резиныИрек Ялалов: Уфимская набережная будет одной из лучших в РоссииИрек Ялалов: В Уфе нужно построить еще десять мостов
#Новости#Ремонт дорог в Уфе#Пешеходный переход#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48