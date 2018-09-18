СМИ: Петр Верзилов мог быть отравлен

Напомним, во время своей последней громкой акции Петр Верзилов в полицейской форме выбежал на поле стадиона «Лужники» во время финала ЧМ-2018 между футбольными сборными Франции и Хорватии. Вместе с мужчиной на поле выбежали и три его соратницы - Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина.