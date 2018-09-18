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Posted 18 сентября 2018, 16:38

Published 18 сентября 2018, 16:38

Modified 17 октября 2022, 19:30

Updated 17 октября 2022, 19:30

"Салават Юлаев" обыграл "Сибирь" на "Уфа-Арене"

18 сентября 2018, 16:38
"Салават Юлаев" на своём льду обыграл "Сибирь" - 3:1, удивив хоккейную общественность неожиданными перестановками.

Первой неожиданностью стало то, что тренер уфимцев Николай Цулыгин разбил легионерское звено, переместив Хартикайнена к Основину и Ткачеву, его место в первой пятерке занял Дмитрий Кугрышев.

Уже на второй минуте уфимцы могли открыть счёт, но Основин не попал в пустые ворота. Взятия ворот пришлось ждать до середины периода. К тому времени юлаевцы уже успели один раз поиграть в большинстве, но это не принесло им успеха. А вот второе большинство стало успешным.

Первые полторы минуты на льду провело звено Бурдасова, но создать что-либо тройка нападающих не смогла, за 30 секунд до выхода пятого полевого за дело взялось первое звено с вернувшимся на время Хартикайненом. Ещё через 26 секунд Харти подставил клюшку под бросок Ларсена, помешав тем самым вратарю соперника зафиксировать шайбу, на отскоке первым оказался Кемппайнен и легко обыграл голкипера.

До сирены команды по разу поиграли в большинстве, но ни тем, ни другим забить не удалось.

После перерыва "Салават Юлаев" продолжил доминировать на площадке, и к концу второй минуты Бурдасов, оказавшийся в одиночестве на пятаке перед воротами соперника, легко перехитрил голкипера гостей Дэнни Тэйлора - 2:0.

Отыграть одну шайбу "Сибирь" смогла уже через четыре минуты. Владимир Первушин оказался самым активным в свалке перед воротами Метсолы и переправил шайбу в ворота.

Забив, гости смогли выровнять игру, и преимущество "Салавата Юлаева" на площадке уже не было столь заметно, но работы у голкипера гостей все же было больше.

В конце периода гости настолько освоились, что смогли запереть уфимцев в своей зоне на три минуты, Цулыгину даже пришлось брать тайм-аут, чтобы выровнять ситуацию, но это не помогло, и оставшуюся минуту гости продолжили хозяйничать в зоне уфимцев. "Юлаевцы" продержались до сирены на перерыв, сохранив преимущество в счёте (2:1).

Третий период вновь начался с атак "Сибири", но юлаевцы держались, а через три минуты Солодухин пытался убежать на рандеву с Тэйлором, но был сбит Ильёй Морозовым, который отправился в бокс для штрафников за подножку.

Две минуты юлаевцы пытались пробить вратаря гостей, но успеха это не принесло. Через две минуты закончивший отбывать штраф Морозов подхватил шайбу и едва не убежал к воротом хозяев, фолить пришлось Ларсену.

Стоит отметить, что вчетвером уфимцы оборонялись лучше, чем в полном составе. Точку в матче на 16 минуте третьего периода поставил Линус Умарк, после броска Кемппайнена переправивший шайбу в дольний от вратаря угол ворот. 3:1 - победа "Салавата Юлаева".

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