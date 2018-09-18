Председатель Верховного суда Башкирии может уйти на повышение

Михаил Тарасенко, руководивший Верховным судом Башкирии на протяжении последних 11 лет, возможно, в ближайшее время уйдет на повышение: он возглавит новую судебную структуру. Речь идет о Пятом кассационном суде, штаб-квартира которого находится в Пятигорске. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».