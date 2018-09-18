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Председатель Верховного суда Башкирии может уйти на повышение

18 сентября 2018, 09:41
Он может возглавить новую судебную структуру.

Михаил Тарасенко, руководивший Верховным судом Башкирии на протяжении последних 11 лет, возможно, в ближайшее время уйдет на повышение: он возглавит новую судебную структуру. Речь идет о Пятом кассационном суде, штаб-квартира которого находится в Пятигорске. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Новая структура объединит в себе суды нескольких регионов: Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни и других. За кандидатуру Михаила Тарасенко единогласно проголосовали все члены высшей квалификационной коллегии судей.

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#Новости#Верховный суд#Суд#Марат Гареев#Политика
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