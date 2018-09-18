Ирек Ялалов: В Уфе нужно построить еще десять мостов

- По генеральному плану дополнительно к тем мостам, которые существуют, нужно построить еще десять мостов, - уточнил Ирек Ялалов. - Тем не менее, те несколько проектов, которые мы подготовили, уже способны значительно повысить комфортность проживания в Уфе и инвестиционную привлекательность города. Многие работы, которые будут проводиться в связи со строительством искусственных сооружений, будут приводить к коллапсам на дорогах, к этому нужно относиться с пониманием.