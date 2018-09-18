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Ирек Ялалов: В Уфе нужно построить еще десять мостов

18 сентября 2018, 09:15
Градоначальник также отметил, что строительство новых сооружений неизбежно приведет к временным затруднениям на дорогах.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии рассказал, что в ближайшее время уфимцев ожидают временные затруднения на дорогах в связи с расширением дорог, строительством подземных переходов и реконструкцией мостов. Причем мэр отметил, что для безопасного и комфортного проживания в городской среде этих проектов должно быть значительно больше.

- По генеральному плану дополнительно к тем мостам, которые существуют, нужно построить еще десять мостов, - уточнил Ирек Ялалов. - Тем не менее, те несколько проектов, которые мы подготовили, уже способны значительно повысить комфортность проживания в Уфе и инвестиционную привлекательность города. Многие работы, которые будут проводиться в связи со строительством искусственных сооружений, будут приводить к коллапсам на дорогах, к этому нужно относиться с пониманием.

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