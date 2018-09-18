Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на знакомство с новичками

ФК «Уфа» пригласил болельщиков на встречу с тремя новичками команды.
- В среду, 19 сентября, в экипировочном центре футбольного клуба «Уфа» (по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 28) состоится фото и автограф-сессия с новичками ФК «Уфа» - Оливье Тиллем, Азером Алиевым и Ловро Бизяком, - сообщили в клубе.
Встреча начнется в 18.30 уфимского времени.
Оливье Тилль - 21-летний полузащитник люксембургского клуба «Прогресс Нидеркорн». Оливье Тилль сыграл за этот клуб 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. В том числе он забил гол в ворота «Уфы» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Контракт с ним подписан на 4 года.
Азер Алиев - 24-летний полузащитник (фланговый нападающий) ФК«Крылья Советов». В прошлом сезоне он провел 40 матчей в ФНЛ и Кубке России, забил пять мячей.
Ловро Бизяк - 24-летний нападающий словенского клуба «Домжале», за который он провел 46 матчей и забил 16 голов. Он также забил гол в ворота уфимского клуба во втором раунде Лиги Европы. Контракт с ним также рассчитан на 4 года.