Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на знакомство с новичками

Оливье Тилль - 21-летний полузащитник люксембургского клуба «Прогресс Нидеркорн». Оливье Тилль сыграл за этот клуб 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. В том числе он забил гол в ворота «Уфы» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Контракт с ним подписан на 4 года.