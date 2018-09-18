mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на знакомство с новичками

18 сентября 2018, 17:49
19 сентября можно будет взять автографы и сделать селфи с тремя футболистами.

ФК «Уфа» пригласил болельщиков на встречу с тремя новичками команды.

- В среду, 19 сентября, в экипировочном центре футбольного клуба «Уфа» (по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 28) состоится фото и автограф-сессия с новичками ФК «Уфа» - Оливье Тиллем, Азером Алиевым и Ловро Бизяком, - сообщили в клубе.

Встреча начнется в 18.30 уфимского времени.

Оливье Тилль - 21-летний полузащитник люксембургского клуба «Прогресс Нидеркорн». Оливье Тилль сыграл за этот клуб 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 голов и отдал 17 голевых передач. В том числе он забил гол в ворота «Уфы» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Контракт с ним подписан на 4 года.

Азер Алиев - 24-летний полузащитник (фланговый нападающий) ФК«Крылья Советов». В прошлом сезоне он провел 40 матчей в ФНЛ и Кубке России, забил пять мячей.

Ловро Бизяк - 24-летний нападающий словенского клуба «Домжале», за который он провел 46 матчей и забил 16 голов. Он также забил гол в ворота уфимского клуба во втором раунде Лиги Европы. Контракт с ним также рассчитан на 4 года.

Материалы по теме
ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим «Домжале» Бизяком ФК «Уфа» подписал контракт с игроком национальной сборной Люксембурга Полузащитник «Крыльев Советов» Азер Алиев стал игроком «Уфы»
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48