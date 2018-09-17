В Башкирии возбудили дело по контрактам на жильё для детей-сирот

- В результате между индивидуальным предпринимателем и администрацией района заключались контракты на закупку жилых помещений для указанной категории граждан, при этом помещения имели дефекты конструкции, проживать в них было фактически невозможно, - сообщили в следкоме. - По каждому из более 15 заключенных контрактов женщина получала денежные средства в сумме 957 тысяч рублей.