В Башкирии возбудили дело по контрактам на жильё для детей-сирот

В Башкирии возбудили дело по материалам полиции в отношении 49-летней жительницы Белокатайского района, она подозревается в мошенничестве при заключении контрактов на предоставление жилья детям-сиротам, сообщили в следкоме республики.
По версии следствия, в 2016-2017 годах женщина предоставляла в администрацию Белокатайского района «липовую» документацию на объекты недвижимости для участия в аукционах на реализацию жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- В результате между индивидуальным предпринимателем и администрацией района заключались контракты на закупку жилых помещений для указанной категории граждан, при этом помещения имели дефекты конструкции, проживать в них было фактически невозможно, - сообщили в следкоме. - По каждому из более 15 заключенных контрактов женщина получала денежные средства в сумме 957 тысяч рублей.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.