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В Башкирии возбудили дело по контрактам на жильё для детей-сирот

17 сентября 2018, 17:34
Предприниматель за каждый контракт получала почти миллион рублей.

В Башкирии возбудили дело по материалам полиции в отношении 49-летней жительницы Белокатайского района, она подозревается в мошенничестве при заключении контрактов на предоставление жилья детям-сиротам, сообщили в следкоме республики.

По версии следствия, в 2016-2017 годах женщина предоставляла в администрацию Белокатайского района «липовую» документацию на объекты недвижимости для участия в аукционах на реализацию жилых помещений, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- В результате между индивидуальным предпринимателем и администрацией района заключались контракты на закупку жилых помещений для указанной категории граждан, при этом помещения имели дефекты конструкции, проживать в них было фактически невозможно, - сообщили в следкоме. - По каждому из более 15 заключенных контрактов женщина получала денежные средства в сумме 957 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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