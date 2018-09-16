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Водители маршруток в Уфе все-таки подняли цены на проезд

16 сентября 2018, 11:27
Рост стоимости проезда пока отмечен на наиболее популярных маршрутах.

Накануне, 15 сентября, в Уфе был отмечен рост цен на проезд уже, как минимум, на трех маршрутах коммерческих маршрутных такси. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Совершенно точно известно, что повысили цены на проезд с 25 до 30 рублей водители маршрутов № 240 («Микрорайон Белореченский – Центральный рынок») и 257 (ул. Дагестанская – Больница №21).

Повысили цены на проезд и водители маршрутов, которые до сих пор возили людей по цене 20 рублей за одну поездку. Так произошло уже и на маршруте №277 (МЕГА – школа №75).

- Раз уж начало положено, сейчас начнут повышать один за другим, - сетуют горожане в соцсетях. – Наверное, сейчас повысят наиболее популярные маршруты – например, 235-ый, который идет из Демы в Сипайлово через ХБК, и другие такие же, где альтернативы нет.

Сами перевозчики называют повышение цен на проезд вынужденной мерой, связанной с ростом цен на бензин.

Ранее цены на проезд повышались в Уфе достаточно давно – зимой 2017 года.

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