Водители маршруток в Уфе все-таки подняли цены на проезд

- Раз уж начало положено, сейчас начнут повышать один за другим, - сетуют горожане в соцсетях. – Наверное, сейчас повысят наиболее популярные маршруты – например, 235-ый, который идет из Демы в Сипайлово через ХБК, и другие такие же, где альтернативы нет.