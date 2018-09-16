Кросс нации в Уфе собрал 4,5 тысячи человек

Накануне, 15 сентября, в парке культуры и отдыха «Канкадан» в Уфе прошел традиционный всероссийский день бега «Кросс нации».
Как отметили многие журналисты и фотографы, которые почти каждый год участвуют в мероприятии, в это году для кросса выпал на редкость погожий день, потому что обычно забег проходил под прохладным сентябрьским дождем.
В этом году на дистанцию в 2 км вышли 4,5 тысячи школьников. Работников предприятий и организаций и ветеранов спорта.
Призерам достались памятные кубки, медали и дипломы минспорта России
Соревнования в рамках Всероссийского дня бега прошли еще в нескольких районах города. Всего же сегодня к акции присоединились более 1,5 млн человек по всей стране.